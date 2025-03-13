В Офисе президента допустили, что санкции ЕС против РФ могут не продлить из-за Венгрии

В Офисе президента Украины предположили, что европейские санкции против России могут не продлить до крайнего срока 15 марта, если большинству стран так и не удастся добиться согласия Венгрии на это.

Как сообщает "Укринформ", пишет "Европейская правда", об этом в телеэфире заявил уполномоченный по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.

Власюк напомнил, что утром в четверг послы ЕС уже в четвертый раз собрались в попытках достичь компромисса о продлении персональных санкций против более 2000 россиян.

"Если сейчас Европейский Союз... не договорится о продлении санкционного режима против России, то соответственно, действительно, в субботу все санкции, все 16 санкционных пакетов против России, потеряют силу", – рассказал Власюк.

По данным СМИ, на данный момент требования Будапешта сузились до снятия санкций с одного лица – олигарха Михаила Фридмана.

Отметим, при худшем варианте, если преодолеть венгерское вето вовремя не удастся, это не означает, что подсанкционные россияне сразу же получат доступ к своим активам.

Подробно о ситуации с санкциями читайте в статье корреспондента "ЕвроПравды" в Брюсселе Орбан ломает санкции. Как вето Венгрии может "разморозить" треть российских активов в ЕС