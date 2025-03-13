Укр Рус Eng

РосЗМІ анонсували зустріч посланника Трампа з Путіним у Москві

Новини — Четвер, 13 березня 2025, 15:33 — Олег Павлюк

Спеціальний посланник президента США Стів Віткофф увечері 13 березня зустрінеться з господарем Кремля Владіміром Путіним у Москві, куди прибув раніше в четвер.

Про це повідомила російська газета "Коммерсант", пише "Європейська правда".

За інформацією ЗМІ, після переговорів з Александром Лукашенком Путін прийме Віткоффа "в 1 корпусі Кремля".

Інших деталей зустрічі не наводиться.

Як відомо, літак спецпосланця президента США Дональда Трампа Стіва Віткоффа у четвер приземлився у Москві.

Очікується, що він представить у Росії результати переговорів з українською делегацією в Джидді, що відбулися 11 березня.

За підсумками цих перемовин Україна погодилась на негайне запровадження 30-денного режиму припинення вогню, якщо Росія теж піде на такий крок.

Радимо також ознайомитися із матеріалом "ЄвроПравди": Неоголошене перемир'я. Про що домовилися у Джидді Україна і США та чи погодиться на це Путін.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Путін Мирні переговори
Реклама: