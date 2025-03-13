Макрон вимагає в уряду швидко знайти гроші на додаткові військові витрати

Президент Франції Емманюель Макрон розпорядився, аби уряд якнайшвидше виділив додаткові кошти на оборону на тлі побоювань щодо розвороту США від Європи за президентства Дональда Трампа.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

У четвер Макрон провів зустріч з прем'єр-міністром Франції Франсуа Байру, щоб обговорити масштаби збільшення оборонних витрат, які компенсують можливі скорочення з боку США і контрзагрози з боку Росії.

За словами поінформованого співрозмовника Politico, Макрон і Байру мають "задати своєрідну траєкторію" майбутніх витрат на оборону.

Серед обговорюваних у французькій владі кроків – збільшення робочого часу, відмова від зобов'язань переглянути суперечливу пенсійну реформу, а також залучення приватних інвестицій, ідеться в публікації.

Паралельно Міністерству економіки Франції було доручено знайти шляхи полегшити оборонній промисловості доступ до капіталу та кредитів. Тут уряд розглядає використання державного інвестиційного банку Bpifrance, зокрема посилення його фінансових інструментів, стверджує Politico.

Наразі Франція щорічно витрачає 2,1% ВВП на військові потреби, але Макрон хоче довести цей показник до більш як 3%. Цьому заважає великий дефіцит французького бюджету, який у 2025 році очікується на рівні понад 5% ВВП, і непопулярність скорочення соціальних видатків.

Останнє опитування показало, що більшість французів підтримує збільшення витрат на оборону, але не за рахунок "соціалки".

Поштовхом до цих дискусій стала промова Емманюеля Макрона 5 березня, в якій він заявив про загрозу для всієї Європи з боку Росії та необхідність швидкого переозброєння континенту.

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