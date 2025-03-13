Макрон требует у правительства быстро найти деньги на дополнительные военные расходы

Президент Франции Эмманюэль Макрон распорядился, чтобы правительство как можно быстрее выделило дополнительные средства на оборону на фоне опасений относительно разворота США от Европы при президентстве Дональда Трампа.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

В четверг Макрон провел встречу с премьер-министром Франции Франсуа Байру, чтобы обсудить масштабы увеличения оборонных расходов, которые компенсируют возможные сокращения со стороны США и контругрозы со стороны России.

По словам информированного собеседника Politico, Макрон и Байру должны "задать своеобразную траекторию" будущих расходов на оборону.

Среди обсуждаемых во французских властях шагов – увеличение рабочего времени, отказ от обязательств пересмотреть спорную пенсионную реформу, а также привлечение частных инвестиций, говорится в публикации.

Параллельно Министерству экономики Франции было поручено найти пути облегчить оборонной промышленности доступ к капиталу и кредитам. Здесь правительство рассматривает использование государственного инвестиционного банка Bpifrance, в том числе усиление его финансовых инструментов, утверждает Politico.

Сейчас Франция ежегодно тратит 2,1% ВВП на военные нужды, но Макрон хочет довести этот показатель до более 3%. Этому мешает большой дефицит французского бюджета, который в 2025 году ожидается на уровне более 5% ВВП, и непопулярность сокращения социальных расходов.

Последний опрос показал, что большинство французов поддерживает увеличение расходов на оборону, но не за счет "социалки".

Толчком к этим дискуссиям стала речь Эмманюэля Макрона 5 марта, в которой он заявил об угрозе для всей Европы со стороны России и необходимости быстрого перевооружения континента.

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