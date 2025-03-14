Каллас: Китай сміється, дивлячись на торгові війни США
Глава дипломатії ЄС Кая Каллас заявила, що лише Китай виграє від торгових воєн, які розв’язує проти своїх союзників президент США Дональд Трамп.
Про це вона сказала в інтерв’ю Bloomberg, повідомляє "Європейська правда".
Її коментарі прозвучали після того, як Трамп пригрозив запровадити 200-відсоткові тарифи на вино, шампанське та інші алкогольні напої з Франції та інших країн ЄС, що стало останньою ескалацією у трансатлантичній торговій війні.
"Хто сміється осторонь або спостерігає осторонь – це Китай. Він дійсно виграє від того, що США ведуть торгову війну з Європою", – сказала топдипломатка ЄС.
Каллас підтвердила готовність ЄС до дій у відповідь, закликавши при цьому до стриманості, оскільки торгові війни зазвичай спричиняють зростання інфляції, що шкодить споживачам.
"Ми зберігаємо холодний розум і, звичайно, готові діяти і захищати наші інтереси, коли це буде потрібно", – резюмувала вона.
Трамп раніше оголосив про наміри запровадити тарифи на експорт сталі та алюмінію до США в розмірі 25%. Вони набули чинності в середу, 12 березня.
У відповідь Європейська комісія заявила, що з наступного місяця запровадить контрмита на американські товари на суму 26 млрд євро.
Після цього Трамп почав погрожувати 200-відсотковими митами на всі вина та інші алкогольні продукти з країн Європейського Союзу, якщо ЄС не скасує своє мито на віскі.
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