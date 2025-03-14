Каллас: Китай смеется, глядя на торговые войны США

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что только Китай выигрывает от торговых войн, которые развязывает против своих союзников президент США Дональд Трамп.

Об этом она сказала в интервью Bloomberg, сообщает "Европейская правда".

Ее комментарии прозвучали после того, как Трамп пригрозил ввести 200-процентные тарифы на вино, шампанское и другие алкогольные напитки из Франции и других стран ЕС, что стало последней эскалацией в трансатлантической торговой войне.

"Кто смеется в стороне или наблюдает в стороне – это Китай. Он действительно выигрывает от того, что США ведут торговую войну с Европой", – сказала топ-дипломат ЕС.

Каллас подтвердила готовность ЕС к ответным действиям, призвав при этом к сдержанности, поскольку торговые войны обычно вызывают рост инфляции, что вредит потребителям.

"Мы сохраняем холодный рассудок и, конечно, готовы действовать и защищать наши интересы, когда это потребуется", – резюмировала она.

Трамп ранее объявил о намерениях ввести тарифы на экспорт стали и алюминия в США в размере 25%. Они вступили в силу в среду, 12 марта.

В ответ Европейская комиссия заявила, что со следующего месяца введет контрпошлины на американские товары на сумму 26 млрд евро.

После этого Трамп начал угрожать 200-процентными пошлинами на все вина и другие алкогольные продукты из стран Европейского Союза, если ЕС не отменит свою пошлину на виски.

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