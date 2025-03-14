Нова очільниця МЗС Австрії Беате Майнль-Райзінгер під час візиту до Києва у п’ятницю запевнила, що її країна продовжить домагатися справедливого та сталого миру в інтересах України і всієї Європи.

Як пише "Європейська правда", про це вона сказала на спільному брифінгу з українським колегою Андрієм Сибігою, її цитує "Укрінформ".

Глава австрійської дипломатії запевнила, що, як і раніше, політична, економічна та гуманітарна підтримка Австрією України триватиме.

Майнль-Райзінгер висловила переконання, що боротьба України є також боротьбою за безпеку всіх європейців, і що Європа відіграє важливу роль у будь-якій домовленості про мир.

Очільниця МЗС Австрії запевнила, що її країна продовжить домагатися справедливого та сталого миру в інтересах України і всієї Європи, та підтримала принципи жодних переговорів щодо України без України і щодо майбутнього Європи без Європи.

"Мир – це більше, ніж короткочасне замовкання зброї. Без суверенітету, незалежності та територіальної цілісності не може бути миру в довгостроковій перспективі. Мир означає дотримання міжнародно визнаних кордонів сусідніх держав", – наголосила Майнль-Райзінгер.

Нова міністерка закордонних справ Австрії 14 березня прибула з візитом до України.

На тлі її візиту стало відомо, що Австрія виділить 5 млн євро на допомогу в розмінуванні сільськогосподарських угідь і 2 млн євро – на доставку українського зерна до країн Близького Сходу.

У першій після призначення на посаду телефонній розмові з Сибігою очільниця МЗС Австрії підтвердила "повну відданість Австрії незалежності, суверенітету і територіальній цілісності України".