Новая глава МИД Австрии Беате Майнль-Райзингер во время визита в Киев в пятницу заверила, что ее страна продолжит добиваться справедливого и устойчивого мира в интересах Украины и всей Европы.

Как пишет "Европейская правда", об этом она сказала на совместном брифинге с украинским коллегой Андреем Сибигой, ее цитирует "Укринформ".

Глава австрийской дипломатии заверила, что, как и раньше, политическая, экономическая и гуманитарная поддержка Австрией Украины будет продолжаться.

Майнль-Райзингер выразила убеждение, что борьба Украины является также борьбой за безопасность всех европейцев, и Европа играет важную роль в любой договоренности о мире.

Глава МИД Австрии заверила, что ее страна продолжит добиваться справедливого и устойчивого мира в интересах Украины и всей Европы, и поддержала принципы никаких переговоров по Украине без Украины и относительно будущего Европы без Европы.

"Мир – это больше, чем кратковременное замолкание оружия. Без суверенитета, независимости и территориальной целостности не может быть мира в долгосрочной перспективе. Мир означает соблюдение международно признанных границ соседних государств", – подчеркнула Майнль-Райзингер.

Новый министр иностранных дел Австрии 14 марта прибыла с визитом в Украину.

На фоне ее визита стало известно, что Австрия выделит 5 млн евро на помощь в разминировании сельскохозяйственных угодий и 2 млн евро – на доставку украинского зерна в страны Ближнего Востока.

В первом после назначения на должность телефонном разговоре с Сибигой глава МИД Австрии подтвердила "полную приверженность Австрии независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины".