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Новая глава МИД Австрии встретилась с Зеленским

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Новости — Пятница, 14 марта 2025, 16:39 — Мария Емец

Министр иностранных дел в новом правительстве Австрии Беате Майнль-Райзингер, которая впервые прибыла в Украину в такой роли, встретилась с президентом Владимиром Зеленским.

Как пишет "Европейская правда", об этом она сообщила в своем X.

Беате Майнль-Райзингер опубликовала фото со встречи с президентом Украины в Киеве. 

"Имела честь встретиться с президентом Владимиром Зеленским. Подчеркнула сильную поддержку Австрией комплексного, справедливого и длительного мира в Украине, который бы подкрепляла поддержка международного сообщества. Это Россия должна прекратить свою захватническую войну", – написала глава МИД Австрии.

На брифинге рядом с украинским коллегой Андреем Сибигой Майнль-Райзингер подчеркнула, что "мир – это больше, чем кратковременное замолкание оружия", и выразила поддержку принципа о том, что не должно быть переговоров по Украине без Украины и о будущем Европы – без Европы.

Также она объявила, что Австрия выделит Украине 5 млн евро на разминирование и 2 млн евро на доставку зерна.

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