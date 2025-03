Новая глава МИД Австрии встретилась с Зеленским

Министр иностранных дел в новом правительстве Австрии Беате Майнль-Райзингер, которая впервые прибыла в Украину в такой роли, встретилась с президентом Владимиром Зеленским.

Как пишет "Европейская правда", об этом она сообщила в своем X.

Беате Майнль-Райзингер опубликовала фото со встречи с президентом Украины в Киеве.

Honoured to meet with President @ZelenskyyUa. Stressed Austria’s strong support for a comprehensive, just and lasting peace in #Ukraine backed by support of int’l community. It is up to Russia to end its war of aggression. Austria continues to stand with the people of #Ukraine! pic.twitter.com/JuooCRccCw