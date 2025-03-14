Новая глава МИД Австрии встретилась с Зеленским

Министр иностранных дел в новом правительстве Австрии Беате Майнль-Райзингер, которая впервые прибыла в Украину в такой роли, встретилась с президентом Владимиром Зеленским.

Как пишет "Европейская правда", об этом она сообщила в своем X.

Беате Майнль-Райзингер опубликовала фото со встречи с президентом Украины в Киеве.

Honoured to meet with President @ZelenskyyUa. Stressed Austria’s strong support for a comprehensive, just and lasting peace in #Ukraine backed by support of int’l community. It is up to Russia to end its war of aggression. Austria continues to stand with the people of #Ukraine! pic.twitter.com/JuooCRccCw – Beate Meinl-Reisinger (@BMeinl) March 14, 2025

"Имела честь встретиться с президентом Владимиром Зеленским. Подчеркнула сильную поддержку Австрией комплексного, справедливого и длительного мира в Украине, который бы подкрепляла поддержка международного сообщества. Это Россия должна прекратить свою захватническую войну", – написала глава МИД Австрии.

На брифинге рядом с украинским коллегой Андреем Сибигой Майнль-Райзингер подчеркнула, что "мир – это больше, чем кратковременное замолкание оружия", и выразила поддержку принципа о том, что не должно быть переговоров по Украине без Украины и о будущем Европы – без Европы.

Также она объявила, что Австрия выделит Украине 5 млн евро на разминирование и 2 млн евро на доставку зерна.