Зеленский говорит, что в Саудовской Аравии обсуждали вопрос территорий

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что во время переговоров с американской делегацией в Саудовской Аравии обсуждался вопрос территорий, несмотря на то, что это не было включено в повестку дня встречи.

Об этом он сказал на встрече с журналистами в пятницу, 14 марта, цитируют Суспільне и Укринформ, пишет "Европейская правда".

Зеленский заявил, что вопрос оккупированных территорий поднимался во время переговоров, и это, по его мнению, свидетельствует о том, что "американцы все больше и больше вникают в суть" войны.

"В официальном документе, с которым вышли команды после встречи, вопроса территорий нет. Но это не значит, что этот вопрос не поднимался. Поднимались разные вопросы. Американцы все больше и больше вникают в суть", – сказал он.

Зеленский рассказал, что "американская сторона вдается в детали и суть". В качестве примера он привел оккупированный россиянами город в Запорожской области – Энергодар.

"Нельзя просто сказать: вот вам станция (ЗАЭС, – Ред.), а город – отдельно. Я считаю, что вопрос территорий – самый тяжелый после вопроса установления режима тишины", – сказал он.

Также украинский президент подчеркнул, что все партнеры знают позицию Украины – никогда не признавать оккупированные территории российскими.

Напомним, по итогам встречи в Саудовской Аравии 11 марта Украина согласилась на немедленное введение 30-дневного режима прекращения огня, если Россия тоже пойдет на такой шаг.

13 марта глава Кремля Владимир Путин осторожно отреагировал на предложение США о прекращении огня. Не отвергая его прямо, он намекнул, что Москва может выдвинуть свои условия к любому соглашению.

Американский президент Дональд Трамп заявил, что Путин "сделал очень многообещающее заявление, но оно не было полным". Также он сказал, что если Россия не согласится на прекращение огня на 30 дней – это будет "неутешительный момент для мира".

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