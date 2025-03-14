Прокуратура ЄС розслідує обвал на вокзалі в Сербії, який викликав масові протести
Європейська прокуратура веде розслідування можливого нецільового використання коштів ЄС, пов'язаного із вокзалом у сербському місті Новий Сад, де в листопаді 2024 року обвалився навіс, забравши життя 15 людей.
Про це Європейська прокуратура повідомила у відповідь на запит порталу Nova.rs, пише "Європейська правда".
У прокуратурі ЄС заявили, що у зв'язку з "великим інтересом громадськості" підтверджують розслідування можливого нецільового використання коштів ЄС, пов'язаного з залізничним вокзалом у Новому Саді.
"Щоб не поставити під загрозу результати цього розслідування, ми не можемо розголошувати жодних подальших деталей", – додали там.
Європейська прокуратура може вести розслідування, коли шахрайство було скоєно щодо коштів ЄС, виділених країнам, які не є членами ЄС, або державам-членам.
Нагадаємо, що в результаті падіння навісу в Новому Саді в листопаді 2024 року загинули 15 людей, серед них – двоє дітей. Вища прокуратура Сербії висунула обвинувачення 13 людям, зокрема колишньому міністру Горану Весічу.
Після трагедії в Сербії почались масштабні студентські антиурядові протести, серед вимог яких – публікація повної документації про реконструкцію залізничного вокзалу, де брали участь китайські компанії.
Існують побоювання, що анонсований на 15 березня протест у Белграді може завершитись сутичками, інспірованими прихильниками влади.
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