Прокуратура ЕС расследует обвал на вокзале в Сербии, вызвавший массовые протесты
Европейская прокуратура ведет расследование возможного нецелевого использования средств ЕС, связанного с вокзалом в сербском городе Новый Сад, где в ноябре 2024 года обвалился навес, унеся жизни 15 человек.
Об этом Европейская прокуратура сообщила в ответ на запрос портала Nova.rs, пишет "Европейская правда".
В прокуратуре ЕС заявили, что в связи с "большим интересом общественности" подтверждают расследование возможного нецелевого использования средств ЕС, связанного с железнодорожным вокзалом в Новом Саде.
"Чтобы не поставить под угрозу результаты этого расследования, мы не можем разглашать никаких дальнейших деталей", – добавили там.
Европейская прокуратура может вести расследование, когда мошенничество было совершено в отношении средств ЕС, выделенных странам, которые не являются членами ЕС, или государствам-членам.
Напомним, что в результате падения навеса в Новом Саде в ноябре 2024 года погибли 15 человек, среди них – двое детей. Высшая прокуратура Сербии предъявила обвинения 13 людям, в том числе бывшему министру Горану Весичу.
После трагедии в Сербии начались масштабные студенческие антиправительственные протесты, среди требований которых – публикация полной документации о реконструкции железнодорожного вокзала, где участвовали китайские компании.
Существуют опасения, что анонсированный на 15 марта протест в Белграде может завершиться столкновениями, инспирированными сторонниками власти.
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