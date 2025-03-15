Стармер: не можна дозволити Путіну грати з перемир’ям в Україні

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що не можна дозволити кремлівському правителю Владіміру Путіну "грати в ігри" з можливістю припинення вогню в Україні.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву британського прем’єра наводить The Guardian.

У суботу прем'єр-міністр Великої Британії проведе зустріч "коаліції охочих" – групи країн, які погодилися допомогти зберегти мир в Україні.

Він спробує чинити тиск на господвря Кремля, щоб той "нарешті сів за стіл переговорів" і "припинив варварські напади на Україну".

Очікується, що у віртуальній зустрічі візьмуть участь європейські країни, Єврокомісія, НАТО, Канада, Україна, Австралія та Нова Зеландія, які нададуть інформацію про допомогу, яку вони можуть надати в забезпеченні мирної угоди.

"Ми не можемо дозволити президенту Путіну грати в ігри з угодою президента Трампа", – сказав Стармер перед самітом.

Повне ігнорування Кремлем пропозиції президента США Дональда Трампа про припинення вогню лише демонструє, що Путін не налаштований на мир", підкреслив він.

"Якщо Росія нарешті сяде за стіл переговорів, то ми маємо бути готовими стежити за припиненням вогню, щоб переконатися, що це серйозний і міцний мир, якщо ж ні, то ми маємо напружити всі сили, щоб посилити економічний тиск на Росію, щоб домогтися припинення цієї війни", – зазначив британський прем’єр.

За його словами, Путін намагається відтягнути час, кажучи, що має бути проведене ретельне дослідження, перш ніж припинення вогню стане можливим, "але світові потрібні дії, а не дослідження або порожні слова і безглузді умови".

Як відомо, у четвер, 13 березня, очільник Кремля Владімір Путін обережно відреагував на пропозицію США про припинення вогню. Не відкидаючи її прямо, він натякнув, що Москва може висунути свої умови до будь-якої угоди.

Американський президент Дональд Трамп заявив, що Путін "зробив дуже багатообіцяючу заяву, але вона не була повною". Також він сказав, що якщо Росія не погодиться на припинення вогню на 30 днів – це буде "невтішний момент для світу".

14 березня країни G7 заявили про готовність запровадити проти Росії подальші санкції та посилити підтримку України, якщо РФ відмовиться від пропозиції про припинення вогню.