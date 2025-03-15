Стармер: нельзя позволить Путину играть с перемирием в Украине

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что нельзя позволить кремлевскому правителю Владимиру Путину "играть в игры" с возможностью прекращения огня в Украине.

Как сообщает "Европейская правда", заявление британского премьера приводит The Guardian.

В субботу премьер-министр Великобритании проведет встречу "коалиции желающих" – группы стран, которые согласились помочь сохранить мир в Украине.

Он попытается оказать давление на господвря Кремля, чтобы тот "наконец сел за стол переговоров" и "прекратил варварские нападения на Украину".

Ожидается, что в виртуальной встрече примут участие европейские страны, Еврокомиссия, НАТО, Канада, Украина, Австралия и Новая Зеландия, которые предоставят информацию о помощи, которую они могут предоставить в обеспечении мирного соглашения.

"Мы не можем позволить президенту Путину играть в игры с соглашением президента Трампа", – сказал Стармер перед саммитом.

Полное игнорирование Кремлем предложения президента США Дональда Трампа о прекращении огня лишь демонстрирует, что Путин не настроен на мир", подчеркнул он.

"Если Россия наконец сядет за стол переговоров, то мы должны быть готовыми следить за прекращением огня, чтобы убедиться, что это серьезный и прочный мир, если же нет, то мы должны напрячь все силы, чтобы усилить экономическое давление на Россию, чтобы добиться прекращения этой войны", – отметил британский премьер.

По его словам, Путин пытается оттянуть время, говоря, что должно быть проведено тщательное исследование, прежде чем прекращение огня станет возможным, "но миру нужны действия, а не исследования или пустые слова и бессмысленные условия".

Как известно, в четверг, 13 марта, глава Кремля Владимир Путин осторожно отреагировал на предложение США о прекращении огня. Не отвергая его прямо, он намекнул, что Москва может выдвинуть свои условия к любому соглашению.

Американский президент Дональд Трамп заявил, что Путин "сделал очень многообещающее заявление, но оно не было полным". Также он сказал, что если Россия не согласится на прекращение огня на 30 дней – это будет "неутешительный момент для мира".

14 марта страны G7 заявили о готовности ввести против России дальнейшие санкции и усилить поддержку Украины, если РФ откажется от предложения о прекращении огня.