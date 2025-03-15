Новий премʼєр Канади розповів, в які країни здійснить перші візити

Новий прем'єр-міністр Канади Марк Карні наступного тижня здійснить свої перші офіційні візити до Франції та Великої Британії.

Про це Карні заявив журналістам незабаром після офіційного вступу на посаду премʼєра, його цитує "Укрінформ", повідомляє "Європейська правда".

Він розповів, що отримав запрошення від президента Франції Емманюеля Макрона "обговорити ряд запитань, як економічних, стосовно зміцнення комерційних відносин, так і щодо безпеки у Європі й Канаді".

Подібні обговорення я проведу і з премʼєр-міністром Великої Британії", – сказав Карні.

Він наголосив, що підвищення безпеки та диверсифікація торгівлі – це пріоритети його уряду. "

"Як у Франції, так і у Великій Британії для цього є багато можливостей. До того ж існують й історичні звʼязки", – зазначив премʼєр Канади.

Карні додав, що поки не має визначених планів щодо офіційного візиту до США.

"Я з нетерпінням очікую на можливість поспілкуватися із президентом Трампом у належний час", – розповів він.

Марк Карні вступив на посаду прем'єра Канади 14 березня – у розпал торгової війни з США.

Раніше він заявляв, що Канада ніколи не стане частиною США, та пообіцяв зберігати тарифи на американські товари доти, доки американці "не продемонструють поваги".

Детальніше про прем'єра Канади читайте у статті: Банкір, який готовий "воювати" з Трампом.