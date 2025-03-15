Новый премьер Канады рассказал, в какие страны совершит первые визиты

Новый премьер-министр Канады Марк Карни на следующей неделе совершит свои первые официальные визиты во Францию и Великобританию.

Об этом Карни заявил журналистам вскоре после официального вступления в должность премьера, его цитирует "Укринформ", сообщает "Европейская правда".

Он рассказал, что получил приглашение от президента Франции Эмманюэля Макрона "обсудить ряд вопросов, как экономических, относительно укрепления коммерческих отношений, так и относительно безопасности в Европе и Канаде".

Подобные обсуждения я проведу и с премьер-министром Великобритании", – сказал Карни.

Он подчеркнул, что повышение безопасности и диверсификация торговли – это приоритеты его правительства. "

"Как во Франции, так и в Великобритании для этого есть много возможностей. К тому же существуют и исторические связи", – отметил премьер Канады.

Карни добавил, что пока не имеет определенных планов относительно официального визита в США.

"Я с нетерпением жду возможности пообщаться с президентом Трампом в надлежащее время", – рассказал он.

Марк Карни вступил в должность премьера Канады 14 марта – в разгар торговой войны с США.

Ранее он заявлял, что Канада никогда не станет частью США, и пообещал сохранять тарифы на американские товары до тех пор, пока американцы "не продемонстрируют уважения".

Подробнее о премьере Канады читайте в статье: Банкир, который готов "воевать" с Трампом.