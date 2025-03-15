Умєров обговорив з міністром оборони Італії поставки ППО та боєприпасів

Міністр оборони України Рустем Умєров в ході візиту до Риму обговорив зі своїм італійським колегою Гвідо Крозетто поставки систем ППО та боєприпасів українським військам.

Про це йдеться у заяві українського Міноборони, повідомляє "Європейська правда".

В ході зустрічі Умєрова з Крозетто також йшлося про посилення індустріальної співпраці.

"Україна готова до створення спільних підприємств та залучення нових інвестицій для зміцнення оборонного комплексу", – зазначив Умєров.

Окремо міністри визначили перспективні напрями оборонного розвитку у сфері дронів та морських технологій.

Напередодні Умєров підписав угоду щодо підготовки українських військових зі своєю іспанською колегою Маргаритою Роблес.

Перед тим міністри оборони п’яти країн Північної Європи та український міністр оборони Рустем Умєров провели зустріч у Гельсінкі.