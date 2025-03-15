Умеров обсудил с министром обороны Италии поставки ПВО и боеприпасов
Министр обороны Украины Рустем Умеров в ходе визита в Рим обсудил со своим итальянским коллегой Гвидо Крозетто поставки систем ПВО и боеприпасов украинским войскам.
Об этом говорится в заявлении украинского Минобороны, сообщает "Европейская правда".
В ходе встречи Умерова с Крозетто также речь шла об усилении индустриального сотрудничества.
"Украина готова к созданию совместных предприятий и привлечению новых инвестиций для укрепления оборонного комплекса", – отметил Умеров.
Отдельно министры определили перспективные направления оборонного развития в сфере дронов и морских технологий.
Накануне Умеров подписал соглашение о подготовке украинских военных со своей испанской коллегой Маргаритой Роблес.
Перед тем министры обороны пяти стран Северной Европы и украинский министр обороны Рустем Умеров провели встречу в Хельсинки.