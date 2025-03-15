Зеленський назвав партнерам заходи, що дозволять зробити перші кроки до припинення війни

Президент Володимир Зеленський вважає, що посилення санкцій проти РФ, гарантії безпеки для України, інвестиції в оборонне виробництво України – це ті заходи, які допоможуть зробити перші кроки до припинення війни.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав під час відеоконференції "коаліції охочих", яку зібрав прем'єр Британії Кір Стармер, текст виступу наводять на сайті президента.

Зеленський наголосив, що потрібні рішучі заходи, щоб зробити хоча б перші кроки до припинення війни.

"Сюди належать санкції – санкції проти Росії треба не лише зберігати, але й постійно посилювати. І я прошу вас зробити ці кроки й попрацювати над цим із вашими партнерами", – сказав Зеленський.

"Друге: ми маємо сформувати чітку позицію щодо гарантій безпеки. Безпека – це запорука встановлення надійного й тривалого миру. Нам треба продовжити роботу над контингентами, які стануть основою майбутніх Збройних сил Європи", – наголосив він.

Водночас він додав, що мир буде надійнішим за наявності на місцях європейських контингентів, що матимуть підтримку американської сторони.

Також Зеленський наголосив на потребі інвестицій в оборонне виробництво як в Україні, де воно розвивається найшвидше, так і у європейських країнах.

"Крім того, я прошу вас не забувати про зміцнення протиповітряної оборони як в Україні, так і в майбутньому у ваших країнах. Нам усім потрібен захист. Я дякую кожному з вас, хто допомагає нам із ППО", – зазначив Зеленський.

"І третє: нам треба об’єднати не лише Європу та "Велику сімку", але й усі інші країни світу заради миру. Багато з вас мають зв’язки по всьому світу: в Латинській Америці, Азії, Африці й Тихоокеанському регіоні", – заявив він.

Прем'єр Британії після віртуальної зустрічі 15 березня оголосив, що зусилля "коаліції охочих" входять в оперативну фазу і в четвер у Британії зберуться військові посадовці для планування, яким чином можна підсилити майбутню мирну угоду.

Кір Стармер також заявив, що є дві точки тиску для того, щоб змусити Росію сісти за стіл переговорів.