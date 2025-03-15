Зеленский назвал партнерам меры, которые позволят сделать первые шаги к прекращению войны

Президент Владимир Зеленский считает, что усиление санкций против РФ, гарантии безопасности для Украины, инвестиции в оборонное производство Украины – это те меры, которые помогут сделать первые шаги к прекращению войны.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал во время видеоконференции "коалиции желающих", которую собрал премьер Великобритании Кир Стармер, текст выступления приводится на сайте президента.

Зеленский подчеркнул, что нужны решительные меры, чтобы сделать хотя бы первые шаги к прекращению войны.

"Сюда относятся санкции – санкции против России надо не только сохранять, но и постоянно усиливать. И я прошу вас сделать эти шаги и поработать над этим с вашими партнерами", – сказал Зеленский.

"Второе: мы должны сформировать четкую позицию относительно гарантий безопасности. Безопасность – это залог установления надежного и длительного мира. Нам надо продолжить работу над контингентами, которые станут основой будущих Вооруженных сил Европы", – подчеркнул он.

В то же время он добавил, что мир будет надежнее при наличии на местах европейских контингентов, которые будут иметь поддержку американской стороны.

Также Зеленский отметил необходимость инвестиций в оборонное производство как в Украине, где оно развивается быстрее, так и в европейских странах.

"Кроме того, я прошу вас не забывать об укреплении противовоздушной обороны как в Украине, так и в будущем в ваших странах. Нам всем нужна защита. Я благодарю каждого из вас, кто помогает нам с ПВО", – отметил Зеленский.

"И третье: нам надо объединить не только Европу и "Большую семерку", но и все остальные страны мира ради мира. Многие из вас имеют связи по всему миру: в Латинской Америке, Азии, Африке и Тихоокеанском регионе", – заявил он.

Премьер Британии после виртуальной встречи 15 марта объявил, что усилия "коалиции желающих" входят в оперативную фазу и в четверг в Британии соберутся военные чиновники для планирования, каким образом можно усилить будущее мирное соглашение.

Кир Стармер также заявил, что есть две точки давления для того, чтобы заставить Россию сесть за стол переговоров.