Новий прем'єр Канади: "Настав час Росії добровільно сісти за стіл переговорів"

Новий прем'єр-міністр Канади Марк Карні запевнив у продовженні підтримки України, а також закликав Росію сісти за стіл переговорів.

Про це він написав у Х, передає "Європейська правда".

Карні розповів, що у неділю, 16 березня, поспілкувався із прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, президентом Володимиром Зеленським та "багатьма нашими найближчими союзниками, щоб обговорити шлях України до миру".

Новий прем'єр Канади підкреслив, що країна підтримує пропозицію щодо негайного припинення вогню в Україні.

"Тепер Росія повинна припинити зволікати і нападати. Настав час Росії добровільно сісти за стіл переговорів. Згідно з домовленістю G7 у Шарлевуа, ми посилимо моніторинг санкцій, щоб заохотити дотримання", – заявив Карні.

Він наголосив, що Канада – вірний союзник України.

"Ми подбаємо про те, щоб Україна мала військову підтримку, необхідну для захисту – зараз і в майбутньому", – додав прем’єр Канади.

Нагадаємо, Стармер після віртуальної зустрічі 15 березня оголосив, що зусилля "коаліції охочих" входять в оперативну фазу і в четвер у Британії зберуться військові посадовці для планування, яким чином можна підсилити майбутню мирну угоду.

Президент Франції Емманюель Макрон закликав Москву "чітко відповісти" щодо можливості припинення вогню в Україні, заявивши, що "Росія не справляє враження країни , що щиро бажає миру".

А німецький канцлер Олаф Шольц заявив, що тепер Росія має зробити кроки назустріч миру.