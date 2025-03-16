Новый премьер Канады: "Пришло время РФ добровольно сесть за стол переговоров"

Новый премьер-министр Канады Марк Карни заверил в продолжении поддержки Украины, а также призвал Россию сесть за стол переговоров.

Об этом он написал в Х, передает "Европейская правда".

Карни рассказал, что в воскресенье, 16 марта, пообщался с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, президентом Владимиром Зеленским и "многими нашими ближайшими союзниками, чтобы обсудить путь Украины к миру".

Новый премьер Канады подчеркнул, что страна поддерживает предложение о немедленном прекращении огня в Украине.

"Теперь Россия должна прекратить медлить и нападать. Пришло время России добровольно сесть за стол переговоров. Согласно договоренности G7 в Шарлевуа, мы усилим мониторинг санкций, чтобы поощрить соблюдение", – заявил Карни.

Он подчеркнул, что Канада – верный союзник Украины.

"Мы позаботимся о том, чтобы Украина имела военную поддержку, необходимую для защиты – сейчас и в будущем", – добавил премьер Канады.

Напомним, Стармер после виртуальной встречи 15 марта объявил, что усилия "коалиции желающих" входят в оперативную фазу и в четверг в Британии соберутся военные чиновники для планирования, каким образом можно усилить будущее мирное соглашение.

Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал Москву "четко ответить „ относительно возможности прекращения огня в Украине, заявив, что "Россия не производит впечатление страны, искренне желающей мира".

А немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что теперь Россия должна сделать шаги навстречу миру.