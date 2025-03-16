Сибіга виступить на засіданні міністрів закордонних справ ЄС 17 березня

Міністра закордонних справ України Андрія Сибігу запросили взяти участь у засіданні Ради ЄС із закордонних справ у понеділок, 17 березня.

Про це сам Сибіга написав у Х, повідомляє "Європейська правда".

Глава українського МЗС подякував голові дипломатії Євросоюзу Каї Каллас "за запрошення на завтрашнє засідання Ради ЄС у закордонних справах".

"Нашим головним пріоритетом є єдність, сила та рішучість Європи. Немає часу для вузьких інтересів, дрібного шантажу, троянських коней. Це екзистенційний момент для Європи", – додав він.

У Раді Євросоюзу уточнили, що Сибіга виступить на засіданні через відеозвʼязок.

Очікується, що глави дипломатій країн ЄС обговорять війну Росії проти України, ситуацію на Близькому Сході, події в Сирії та відносини зі Сполученими Штатами.

За даними "ЄвроПравди", на розгляд засідання можуть винести питання про те, як підтримати проєкти в Україні, які залишились без фінансування внаслідок згортання новою адміністрацією США діяльності USAID.

Крім того, Чехія також хоче обговорити долю "Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода", фінансування якого з боку США було припинене напередодні.