Сибига выступит на заседании министров иностранных дел ЕС 17 марта

Министра иностранных дел Украины Андрея Сибигу пригласили принять участие в заседании Совета ЕС по иностранным делам в понедельник, 17 марта.

Об этом сам Сибига написал в Х, сообщает "Европейская правда".

Глава украинского МИД поблагодарил главу дипломатии Евросоюза Каи Каллас "за приглашение на завтрашнее заседание Совета ЕС по иностранным делам".

"Нашим главным приоритетом является единство, сила и решимость Европы. Нет времени для узких интересов, мелкого шантажа, троянских коней. Это экзистенциальный момент для Европы", – добавил он.

В Совете Евросоюза уточнили, что Сибига выступит на заседании по видеосвязи.

Ожидается, что главы дипломатий стран ЕС обсудят войну России против Украины, ситуацию на Ближнем Востоке, события в Сирии и отношения с Соединенными Штатами.

По данным "ЕвроПравды", на рассмотрение заседания могут вынести вопрос о том, как поддержать проекты в Украине, которые остались без финансирования в результате сворачивания новой администрацией США деятельности USAID.

Кроме того, Чехия также хочет обсудить судьбу "Радио Свободная Европа / Радио Свобода", финансирование которого со стороны США было прекращено накануне.