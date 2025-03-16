Премʼєр Франції відмовляється від перегляду пенсійного віку

Французький премʼєр-міністр Франсуа Байру заявив, що виступає проти зниження пенсійного віку після суперечливої реформи Емманюеля Макрона, посилаючись на дефіцит.

Про це він сказав в інтервʼю France Inter, повідомляє "Європейська правда".

Відповідаючи на питання про можливість повернення пенсійного віку до рівня, який існував до пенсійної реформи, ініційованої президентом Франції, Байру відповів "ні".

"Я попросив Рахункову палату скласти об'єктивний фінансовий звіт. Ми вже маємо дефіцит на пенсії в приватному секторі, незважаючи на участь держави", – пояснив премʼєр Франції.

Байру також заявив про необхідність подолання дефіциту в приватному секторі, викликаному через пенсійне забезпечення, до 2030 року.

В ультралівій "Нескореній Франції" вже встигли звинуватити премʼєра в брехні, нагадавши, що він у січні допускав можливість перегляду пенсійної реформи.

"Байру щойно збрехав і зрадив свої зобов'язання щодо пенсій. Саме так, як ми і передбачали", – написала в Х депутатка Матильда Пано, яка очолює парламентську групу ліворадикальної партії.

У 2023 році Франція ухвалила пенсійну реформу, яка підвищила законний вік виходу на пенсію з 62 до 64 років і мала на меті зробити пенсійну систему Франції економічно стійкою.

Проти реформи рішуче виступили всі опозиційні групи, вона також викликала численні протести по всій країні.