Прем'єр Франції оголосив про перегляд суперечливого плану підвищення пенсійного віку

Новий прем'єр-міністр Франції Франсуа Байру оголосив у вівторок про можливість перегляду плану підвищення пенсійного віку з 62 до 64 років, що є важливим кроком для забезпечення більшої стабільності його уряду меншості.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство АР.

У своєму першому зверненні до законодавців у Національній асамблеї Байру сказав, що вирішив повернути це питання до порядку денного. Байру пообіцяв шукати "новий шлях реформ, без жодних тотемів чи табу, навіть щодо пенсійного віку", якщо буде гарантовано фінансування змін.

План президента Емманюеля Макрона підвищити пенсійний вік з 62 до 64 років призвів до багатомісячних масових протестів з січня по червень 2023 року, які завдали шкоди його правлінню.

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Пенсійна реформа, незважаючи на масові протести, поступово почала впроваджуватися.

Однак соціалісти закликали Байру оголосити про "призупинення" реформи з метою скасування виходу на пенсію у 64 роки та запровадження спеціальних заходів для тих, хто має довгу кар'єру.

У вівторок Байру не оголосив про такий крок, але його пропозиція переглянути реформу виглядає як рука, простягнута ліворуч. Новий прем'єр-міністр хоче укласти "пакт про ненапад "з соціалістами, щоб вони не підтримали будь-які майбутні кроки, спрямовані на повалення його уряду.

Він припустив, що вік у 64 роки, який був найбільш критикованою зміною, може бути знижений залежно від результатів переговорів.

З іншого боку політичного спектра консерватори застерігають від будь-якого призупинення пенсійної реформи.

"Якби ми скасували пенсійну реформу, це коштувало б 3,4 мільярда євро у 2025 році і майже 16 мільярдів у 2032 році", – заявив лідер Сенату Жерар Ларше, консерватор.

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