Німеччина передала Україні Gepard, дрони Vector та боєприпаси

У понеділок, 17 березня, Німеччина оновила список військової допомоги Україні, у який, зокрема, увійшли зенітні установки Gepard та дрони.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на оновлений перелік.

У оновлений перелік військової допомоги від Німеччини для України увійшли: 24 машини із захистом від мін і засідок MRAP, боєприпаси до танків Leopard 1, боєприпаси до бойових машин піхоти MARDER.

Також Україна отримала три самохідні зенітні установки Gepard та 10 тисяч боєприпасів для Gepard.

Німеччина передала Україні ракети для зенітного ракетного комплексу IRIS-T SLM середньої дальності, 5 тисяч боєприпасів 155-мм, 2 тисячі боєприпасів 122-мм, 8 тисяч боєприпасів для 120-мм міномета.

Сили оборони отримали й дрони, зокрема 50 розвіддронів VECTOR із запасними частинами.

Також Німеччина передала 30 гусеничних дронів Gereon RCS та 30 систем виявлення дронів.

Окрім цього, Україна отримала дві бронемашини для розчищення мінних полів WISENT 1, 100 переносних систем розмінування та два мінних трали, а також лазерні далекоміри, інфрачервоні біноклі, транспортні засоби, штурмові гвинтівки, аптечки.

Уряд Німеччини 17 лютого оновив перелік переданої Україні військової допомоги, повідомивши про надання нової техніки, безпілотників та боєприпасів до різних систем.

14 березня писали, що домовленість ключових політичних партій Німеччини щодо великого пакета фінансування може відкрити шлях у тому числі для надання додаткової військової допомоги Україні.

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