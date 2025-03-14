Домовленість у Німеччині про великий фінансовий пакет може розблокувати і €3 млрд для України

Домовленість ключових політичних партій Німеччини щодо великого пакета фінансування може відкрити шлях у тому числі для надання додаткової військової допомоги Україні.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Tagesschau.

Речник чинного німецького уряду Штеффен Гебештрайт підтвердив, що якщо наступного вівторка погоджений фінансовий пакет буде затверджено у Бундестазі, це має відкрити шлях для надання Україні додаткової військової допомоги на 3 млрд євро.

"Наскільки я зрозумів, канцлер сказав, що якщо буде контрфінансування, то ніяких перешкод для такої домовленості не буде. Тоді це можна буде зробити швидко", – цитує його Tagesschau.

Британське The Guardian зазначає, що лідер ХДС-ХСС і очікуваний наступний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц на пресконференції після домовленості заявив, що Німеччина готується виділити додаткову допомогу для України на 3 млрд євро і це може статися пізніше у березні.

Перед цим стало відомо, що ХДС/ХСС, СДПН і "Зелені" досягли домовленості щодо запланованого багатомільярдного фінансового пакета на оборону та інфраструктуру.

Читайте також: Зробити Німеччину сильною знову: все про масштабне переозброєння, яке планує Берлін.