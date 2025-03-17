ЗМІ: США та Ізраїль зацікавились ще й Сирією для переселення палестинців з Гази

Адміністрація президента США Дональда Трампа і влада Ізраїлю зацікавились Сирією як потенційним місцем для переселення палестинців з Гази.

Про це повідомляє телеканал CBS News з посиланням на джерела, пише "Європейська правда".

ЗМІ раніше повідомляли, що американські та ізраїльські офіційні особи контактували з владами Судану та Сомалі з цього приводу.

Ізраїльські високопосадовці з ультраправого табору вже закликають палестинців покинути Газу. За словами одного з джерел, висловлювання Трампа щодо виселення палестинців лише спонукали Ізраїль звернутися до інших країн, щоб вивчити можливості для цього.

Три джерела, знайомі з ідеєю Трампа про переселення жителів Гази в іншу країну, повідомили CBS News, що його адміністрація та Ізраїль зацікавилися, зокрема Сирією.

Одне з джерел, знайоме з близькосхідною політикою адміністрації Трампа, повідомило, що адміністрація намагалася налагодити контакт із новим тимчасовим урядом Сирії через стороннього співрозмовника.

Інше джерело з регіону розповіло, що до уряду Сирії зверталися, але незрозуміло, чи було отримано будь-яку відповідь на ці звернення.

Сирійський високопосадовець повідомив CBS News, що їм нічого невідомо про будь-які звернення до їхнього уряду з боку Ізраїлю або США з приводу переселення жителів Гази.

Ідею масового переселення палестинців з Гази Трамп озвучив на зустрічі з прем’єром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу минулого місяця. Він також допустив взяття під контроль сектора Гази за допомогою американських військ.

Водночас арабські країни висловили рішучу опозицію і запропонували альтернативний план реконструкції, який залишив би палестинців на місці.

Правозахисні групи заявили, що примус або тиск на палестинців до виїзду може бути потенційним воєнним злочином.

Однак Білий дім заявляє, що Трамп "залишається при своєму баченні".