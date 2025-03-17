СМИ: США и Израиль заинтересовались еще и Сирией для переселения палестинцев из Газы

Администрация президента США Дональда Трампа и власти Израиля заинтересовались Сирией как потенциальным местом для переселения палестинцев из Газы.

Об этом сообщает телеканал CBS News со ссылкой на источники, пишет "Европейская правда".

СМИ ранее сообщали, что американские и израильские официальные лица контактировали с властями Судана и Сомали по этому поводу.

Израильские чиновники из ультраправого лагеря уже призывают палестинцев покинуть Газу. По словам одного из источников, высказывания Трампа о выселении палестинцев лишь побудили Израиль обратиться к другим странам, чтобы изучить возможности для этого.

Три источника, знакомые с идеей Трампа о переселении жителей Газы в другую страну, сообщили CBS News, что его администрация и Израиль заинтересовались, в частности Сирией.

Один из источников, знакомый с ближневосточной политикой администрации Трампа, сообщил, что администрация пыталась наладить контакт с новым временным правительством Сирии через стороннего собеседника.

Другой источник из региона рассказал, что к правительству Сирии обращались, но непонятно, был ли получен какой-либо ответ на эти обращения.

Сирийский чиновник сообщил CBS News, что им ничего неизвестно о каких-либо обращениях к их правительству со стороны Израиля или США по поводу переселения жителей Газы.

Идею массового переселения палестинцев из Газы Трамп озвучил на встрече с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху в прошлом месяце. Он также допустил взятие под контроль сектора Газа с помощью американских войск.

В то же время арабские страны выразили решительную оппозицию и предложили альтернативный план реконструкции, который оставил бы палестинцев на месте.

Правозащитные группы заявили, что принуждение или давление на палестинцев к выезду может быть потенциальным военным преступлением.

Однако Белый дом заявляет, что Трамп "остается при своем видении".