Макрон планує візит до Німеччини і зустріч з майбутнім канцлером

Президент Франції Емманюель Макрон у вівторок, 18 березня, здійснить візит до Берліна, в ході якого планує зустріч з майбутнім канцлером Німеччини, лідером партії ХДС Фрідріхом Мерцом.

Про це n-tv розповів речник ХДС, повідомляє "Європейська правда".

Зустріч відбудеться у вівторок увечері. Заяви для преси не плануються.

Також у вівторок Макрона прийме чинний канцлер Олаф Шольц.

За словами представників німецького уряду, основна мета візиту – підготовка до саміту ЄС у Брюсселі в четвер і п'ятницю.

Макрон і Шольц також хочуть обговорити розвиток подій в Україні після переговорів зі США про припинення вогню.

Як відомо, минулого тижня партії ХДС/ХСС та СДПН розпочали офіційні коаліційні переговори щодо формування нового уряду.

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