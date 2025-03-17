Макрон планує візит до Німеччини і зустріч з майбутнім канцлером
Президент Франції Емманюель Макрон у вівторок, 18 березня, здійснить візит до Берліна, в ході якого планує зустріч з майбутнім канцлером Німеччини, лідером партії ХДС Фрідріхом Мерцом.
Про це n-tv розповів речник ХДС, повідомляє "Європейська правда".
Зустріч відбудеться у вівторок увечері. Заяви для преси не плануються.
Також у вівторок Макрона прийме чинний канцлер Олаф Шольц.
За словами представників німецького уряду, основна мета візиту – підготовка до саміту ЄС у Брюсселі в четвер і п'ятницю.
Макрон і Шольц також хочуть обговорити розвиток подій в Україні після переговорів зі США про припинення вогню.
Як відомо, минулого тижня партії ХДС/ХСС та СДПН розпочали офіційні коаліційні переговори щодо формування нового уряду.
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