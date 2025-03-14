У Німеччині офіційно стартували переговори про формування уряду Мерца

Після виборів до Бундестагу, що пройшли 23 лютого, німецькі партії ХДС/ХСС та СДПН розпочали офіційні коаліційні переговори щодо формування нового уряду.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання Spiegel.

У четвер ввечері 19 основних учасників переговорів від ХДС, ХСС та СДПН зустрілися в штаб-квартирі ХДС у Берліні з головами 16 робочих груп.

Установча зустріч тривала лише пів години. Тепер робочі групи, кожна з яких складається з 16 членів, повинні до 24 березня підготувати текстові пропозиції до коаліційної угоди. За основу взято одинадцятисторінковий документ, який обидві сторони погодили під час перемовин, які проходили до цього.

Коаліційні переговори розпочинаються за складних обставин. Досі відсутня згода "Зелених" на центральний компроміс щодо багатомільярдного фінансування інфраструктури та оборони. Згода "Зелених", які не увійдуть у наступний уряд, необхідна для того, щоб наступного вівторка ухвалити в Бундестазі узгоджений фінансовий пакет більшістю у дві третини голосів.

Безпосередньо перед початком коаліційних переговорів ХДС/ХСС і СДПН під час тригодинних дебатів у Бундестазі ініціювали необхідні поправки до конституції. Лідер ХДС Фрідріх Мерц запропонував "Зеленим" інвестувати гроші із запланованого спеціального інфраструктурного фонду в розмірі 500 мільярдів євро в захист клімату і послабити боргове гальмо не лише для оборони, а й для цивільної оборони, цивільного захисту та розвідувальних служб.

Мерц сказав "Зеленим", що це дозволить Німеччині зробити величезний стрибок вперед не тільки в плані оборони, але і в плані економічної конкурентоспроможності та захисту клімату. "Чого ви ще хочете?" – зазначив він.

Однак "Зелені" одразу ж відкинули цю пропозицію і поскаржилися на те, як ХДС/ХСС і СДПН ведуть переговори. Спікери від "Альтернативи для Німеччини", Лівої партії та Альянсу Сари Вагенкнехт відкинули плани внесення змін до конституції.

Після того, як коаліційна угода буде завершена, вона потребуватиме затвердження відповідними органами трьох залучених партій. СДПН також хоче провести опитування серед своїх членів.

Раніше повідомлялось, що переговірники запровадили суворий контроль над ЗМІ: жодних заяв для преси, жодних витоків інформації та знімків у соціальних мережах.

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