Макрон планирует визит в Германию и встречу с будущим канцлером

Президент Франции Эмманюэль Макрон во вторник, 18 марта совершит визит в Берлин, в ходе которого планирует встречу с будущим канцлером Германии, лидером партии ХДС Фридрихом Мерцем.

Об этом n-tv рассказал представитель ХДС, сообщает "Европейская правда".

Встреча состоится во вторник вечером. Заявления для прессы не планируется.

Также во вторник Макрона примет действующий канцлер Олаф Шольц.

По словам представителей немецкого правительства, основная цель визита – подготовка к саммиту ЕС в Брюсселе в четверг и пятницу.

Макрон и Шольц также хотят обсудить развитие событий в Украине после переговоров с США о прекращении огня.

Как известно, на прошлой неделе партии ХДС/ХСС и СДПГ начали официальные коалиционные переговоры по формированию нового правительства.

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