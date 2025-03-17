Леммі: пауза в обміні розвідданими між США та Україною значно не вплинула на війну

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі вважає, що пауза в обміні розвідувальною інформацією та військовій допомозі США Україні "не мала істотного впливу" на перебіг війни, оскільки була зроблена лише на короткий період.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву очільника британського МЗС наводить Sky News.

Обговорюючи пропозицію про припинення вогню, Леммі сказав, що Велика Британія готова розглянути можливість введення британських військ на територію країни, "але при цьому має бути підтримка з боку США".

"На карту поставлено не тільки майбутнє України, а й колективна безпека нашого континенту, а отже, і прямі національні інтереси Великої Британії", – каже він.

Міністр закордонних справ також заявив, що Росія повинна "заплатити за шкоду, яку вона завдає" Україні, і буде обговорюватися питання про "перехід від заморожування до вилучення" російських активів.

Нагадаємо, після перепалки за участю Дональда Трампа, Володимира Зеленського і віцепрезидента США Джей Ді Венса Вашингтон поставив на паузу військову допомогу Україні та обмежив обмін розвідданими.

Згодом за підсумками переговорів у Саудівській Аравії США скасували паузу в обміні розвідувальними даними з Україною та відновили поставки військової допомоги.