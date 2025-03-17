Лэмми: пауза в обмене разведданными между США и Украиной значительно не повлияла на войну

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми считает, что пауза в обмене разведывательной информацией и военной помощи США Украине "не имела существенного влияния" на ход войны, поскольку была сделана лишь на короткий период.

Как сообщает "Европейская правда", заявление главы британского МИД приводит Sky News.

Обсуждая предложение о прекращении огня, Лэмми сказал, что Великобритания готова рассмотреть возможность введения британских войск на территорию страны, "но при этом должна быть поддержка со стороны США".

"На карту поставлено не только будущее Украины, но и коллективная безопасность нашего континента, а следовательно, и прямые национальные интересы Великобритании", – говорит он.

Министр иностранных дел также заявил, что Россия должна "заплатить за ущерб, который она наносит" Украине, и будет обсуждаться вопрос о "переходе от замораживания к изъятию" российских активов.

Напомним, после перепалки с участием Дональда Трампа, Владимира Зеленского и вице-президента США Джей Ди Венса Вашингтон поставил на паузу военную помощь Украине и ограничил обмен разведданными.

Впоследствии по итогам переговоров в Саудовской Аравии США отменили паузу в обмене разведывательными данными с Украиной и возобновили поставки военной помощи.