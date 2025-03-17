Король Британії прийняв нового прем'єра Канади

Король Великої Британії Чарльз III прийняв нового прем'єр-міністра Канади Марка Карні у Букінгемському палаці в понеділок, 17 березня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

На опублікованому знімку король посміхається, потискаючи руку Карні в королівській резиденції.

AP

Чарльз сказав своєму гостю: "Я дуже радий бачити вас знову", на що Карні відповів: "Нам потрібно багато чого надолужити".

Марк Карні вступив на посаду прем'єра Канади 14 березня – у розпал торгової війни з США.

Раніше він заявляв, що Канада ніколи не стане частиною США, та пообіцяв зберігати тарифи на американські товари доти, доки американці "не продемонструють поваги".

Детальніше про прем'єра Канади читайте у статті: Банкір, який готовий "воювати" з Трампом.