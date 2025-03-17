Король Британии принял нового премьера Канады

Король Великобритании Чарльз III принял нового премьер-министра Канады Марка Карни в Букингемском дворце в понедельник, 17 марта.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

На опубликованном снимке король улыбается, пожимая руку Карни в королевской резиденции.

AP

Чарльз сказал своему гостю: "Я очень рад видеть вас снова", на что Карни ответил: "Нам нужно многое наверстать".

Марк Карни вступил в должность премьера Канады 14 марта – в разгар торговой войны с США.

Ранее он заявлял, что Канада никогда не станет частью США, и пообещал сохранять тарифы на американские товары до тех пор, пока американцы "не продемонстрируют уважения".

Подробнее о премьере Канады читайте в статье: Банкир, который готов "воевать" с Трампом.