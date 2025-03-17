Король Британии принял нового премьера Канады
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Новости — Понедельник, 17 марта 2025, 20:00 —
Новости — Понедельник, 17 марта 2025, 20:00 —
Король Великобритании Чарльз III принял нового премьер-министра Канады Марка Карни в Букингемском дворце в понедельник, 17 марта.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.
На опубликованном снимке король улыбается, пожимая руку Карни в королевской резиденции.
Чарльз сказал своему гостю: "Я очень рад видеть вас снова", на что Карни ответил: "Нам нужно многое наверстать".
Марк Карни вступил в должность премьера Канады 14 марта – в разгар торговой войны с США.
Ранее он заявлял, что Канада никогда не станет частью США, и пообещал сохранять тарифы на американские товары до тех пор, пока американцы "не продемонстрируют уважения".
Подробнее о премьере Канады читайте в статье: Банкир, который готов "воевать" с Трампом.
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