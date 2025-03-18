ЗМІ: Ердоган хоче зустрітися з Трампом у Білому домі у квітні

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган працює над організацією зустрічі у Білому домі з президентом США Дональдом Трампом у квітні.

Про це агентству Bloomberg розповіли джерела, повідомляє "Європейська правда".

За словами співрозмовників агентства, Ердоган вважає зміцнення стратегічного партнерства між Анкарою і Вашингтоном критично важливим для регіональної стабільності на тлі того, як Туреччина прагне стати провідним посередником у вирішенні питань від України до Сирії.

В адміністрації Ердогана відмовились від коментарів.

У недільній телефонній розмові з Трампом Ердоган закликав президента США скасувати санкції, накладені під час його першого терміну на турецьку оборонну промисловість у зв'язку із закупівлею російських систем ППО С-400.

Він також попросив знову включити Туреччину в програму розробки винищувачів F-35 і завершити угоду про продаж нових F-16.

Ердоган звертається до США і в той же час прагне тіснішої оборонної та економічної співпраці з ЄС, який міркує, як зменшити свою залежність від Вашингтона.

Нещодавно міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Туреччина може відіграти важливу роль у досягненні справедливого й всеосяжного миру в Україні.

Перед тим турецьке Міністерство оборони підтвердило, що країна готова розгорнути війська в Україні.