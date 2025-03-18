СМИ: Эрдоган хочет встретиться с Трампом в Белом доме в апреле

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган работает над организацией встречи в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом в апреле.

Об этом агентству Bloomberg рассказали источники, сообщает "Европейская правда".

По словам собеседников агентства, Эрдоган считает укрепление стратегического партнерства между Анкарой и Вашингтоном критически важным для региональной стабильности на фоне того, как Турция стремится стать ведущим посредником в решении вопросов от Украины до Сирии.

В администрации Эрдогана отказались от комментариев.

В воскресном телефонном разговоре с Трампом Эрдоган призвал президента США отменить санкции, наложенные во время его первого срока на турецкую оборонную промышленность в связи с закупкой российских систем ПВО С-400.

Он также попросил вновь включить Турцию в программу разработки истребителей F-35 и завершить соглашение о продаже новых F-16.

Эрдоган обращается к США и в то же время стремится к более тесному оборонному и экономическому сотрудничеству с ЕС, который размышляет, как уменьшить свою зависимость от Вашингтона.

Недавно министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Турция может сыграть важную роль в достижении справедливого и всеобъемлющего мира в Украине.

Перед тем турецкое Министерство обороны подтвердило, что страна готова развернуть войска в Украине.