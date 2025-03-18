Італія та Іспанія поки не готові підтримати план Каллас щодо 40 млрд євро для України

Італія та Іспанія в понеділок чітко дали зрозуміти, що не готові підтримати пропозицію Європейського Союзу виділити до 40 млрд євро на військову допомогу Україні в цьому році.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Пропозиція глави зовнішньополітичного відомства ЄС Каї Каллас може означати подвоєння військової підтримки України в її війні проти російського вторгнення, оскільки в 2024 році Євросоюз і його члени виділили близько 20 млрд євро.

Після зустрічі в понеділок міністрів закордонних справ 27 країн ЄС у Брюсселі Каллас заявила, що її пропозиція має "широку політичну підтримку", і зараз обговорюються деталі.

За словами дипломатів, пропозиція має потужну підтримку з боку країн Північної та Східної Європи.

Але деякі південноєвропейські столиці були більш стриманими. Це відображає поділ між країнами, які географічно ближче до Росії та надали більше допомоги Україні, і тими, які віддалені від Росії і надали меншу підтримку.

Естонія, Данія та Литва лідирують у цій сфері в Європі, виділивши понад 2% свого ВВП на допомогу Києву в період з січня 2022 року по грудень 2024 року, згідно з даними аналітичного центру Kiel Institute for the World Economy.

Виступаючи перед зустріччю, міністри Італії та Іспанії – третьої та четвертої найбільших економік ЄС – заявили, що ще занадто рано займати остаточну позицію щодо цієї пропозиції. За словами дипломатів, Франція також підняла питання щодо плану.

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив, що пропозицію потрібно буде глибоко обговорити в світлі майбутніх подій.

"Ми чекаємо на телефонну розмову між Трампом і Путіним, щоб побачити, чи будуть зроблені якісь кроки для досягнення припинення вогню", – сказав він, додавши, що Італія також повинна знайти гроші для збільшення власних оборонних витрат.

"Існує багато витрат, які необхідно вирішити", – сказав він.

Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес сказав: "Ми побачимо, як відбуватимуться дебати, але наразі немає жодного рішення щодо цього питання".

Альбарес повідомив, що Іспанія вже взяла на себе зобов'язання надати 1 мільярд євро військової допомоги Україні цього року.

За словами трьох дипломатів ЄС, під час дискусії міністрів щодо України Словаччина дала зрозуміти, що не буде перешкоджати плану, але й відмовиться робити внесок.

Як повідомлялося, великий пакет військової допомоги Україні, який запропонувала Кая Каллас, буде обговорений на неформальному засіданні міністрів оборони ЄС у Варшаві 2-3 квітня.

Більше про можливі коаліції держав ЄС, які готові допомагати Україні, читайте в матеріалі Сергія Сидоренка: "Коаліція рішучих" для України та ЄС. Як новий безпековий союз має врятувати довіру до Брюсселя.