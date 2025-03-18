Италия и Испания пока не готовы поддержать план Каллас о 40 млрд евро для Украины

Италия и Испания в понедельник четко дали понять, что не готовы поддержать предложение Европейского Союза выделить до 40 млрд евро на военную помощь Украине в этом году.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Предложение главы внешнеполитического ведомства ЕС Каи Каллас может означать удвоение военной поддержки Украины в ее войне против российского вторжения, поскольку в 2024 году Евросоюз и его члены выделили около 20 млрд евро.

После встречи в понедельник министров иностранных дел 27 стран ЕС в Брюсселе Каллас заявила, что ее предложение имеет "широкую политическую поддержку", и сейчас обсуждаются детали.

По словам дипломатов, предложение имеет мощную поддержку со стороны стран Северной и Восточной Европы.

Но некоторые южноевропейские столицы были более сдержанными, что отражает разделение между теми, кто географически ближе к России и оказал больше помощи Украине, и теми, кто дальше, которые предоставили меньше.

Эстония, Дания и Литва лидируют в этой сфере в Европе, выделив более 2% своего ВВП на помощь Киеву в период с января 2022 года по декабрь 2024 года, согласно данным аналитического центра Kiel Institute for the World Economy.

Выступая перед встречей, министры Италии и Испании – третьей и четвертой крупнейших экономик ЕС – заявили, что еще слишком рано занимать окончательную позицию по этому предложению. По словам дипломатов, Франция также подняла вопрос о плане.

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что предложение нужно будет глубоко обсудить в свете предстоящих событий.

"Мы ждем телефонного разговора между Трампом и Путиным, чтобы увидеть, будут ли предприняты какие-то шаги для достижения прекращения огня", – сказал он, добавив, что Италия также должна найти деньги для увеличения собственных оборонных расходов.

"Существует много расходов, по которым необходимо принять решение", – сказал он.

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес сказал: "Мы увидим, как будут проходить дебаты, но пока нет никакого решения по этому вопросу".

Альбарес сообщил, что Испания уже взяла на себя обязательства предоставить 1 млрд евро военной помощи Украине в этом году.

По словам трех дипломатов ЕС, во время дискуссии министров по Украине Словакия дала понять, что не будет препятствовать плану, но и откажется делать вклад.

И Венгрия, и Словакия не предоставляют военной помощи Украине, но чиновники ЕС говорят, что те не смогут заблокировать это предложение, поскольку взносы будут добровольными.

Как сообщалось, большой пакет военной помощи Украине, который предложила Кая Каллас, будет обсужден на неформальном заседании министров обороны ЕС в Варшаве 2-3 апреля.

Больше о возможных коалициях государств ЕС, которые готовы помогать Украине, читайте в материале Сергея Сидоренко: "Коалиция решительных" для Украины и ЕС. Как новый союз по безопасности должен спасти доверие к Брюсселю.