Рубио: мы стали ближе к миру, чем были две недели назад

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что для достижения мира в Украине "нужно еще много работать", хотя, убежден он, "мы стали ближе" к нему, чем "были две недели назад".

Как сообщает "Европейская правда", об этом госсекретарь сказал в интервью радио Fox News, которое приводит пресс-служба Госдепа.

Он отметил, что президент США Дональд Трамп хочет, чтобы война, которую РФ развязала против Украины, закончилась как можно скорее.

"То есть я считаю, что есть над чем работать, но мы ближе (к достижению мира. – Ред.), чем были две недели назад или полгода назад", – сказал Рубио.

По его словам, на прошлой неделе в Саудовской Аравии "мы получили хорошую поддержку" со стороны Украины предложенного Трампом плана.

"Они согласились прекратить стрельбу и заморозить все, что происходит, и мы сможем начать разговор о том, как положить этому конец навсегда. И теперь мы должны получить нечто подобное от россиян", – отметил Рубио.

Он также вспомнил о визите спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа в Москву, где тот встречался с хозяином Кремля Владимиром Путиным.

"Он вернулся с определенной информацией, но мы узнаем больше завтра после того, как президент поговорит с Путиным. И, надеюсь, мы будем в лучшем положении", – добавил госсекретарь.

Как известно, Трамп планирует пообщаться с Владимиром Путиным во вторник, 18 марта, и обсудить с правителем России прекращение войны в Украине.

В Белом доме утверждают, что президент США "полон решимости" заключить соглашение о завершении войны России против Украины, а мир находится близко к такому миру.