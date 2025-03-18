Стармер розповів Трампу про зусилля "коаліції рішучих" на підтримку України

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер поінформував президента США Дональда Трампа про переговори між державами "коаліції рішучих", які хочуть надати свою підтримку Україні у разі укладення мирної угоди з Росією.

Про це у вівторок, 18 березня, повідомив речник Стармера під час спілкування із журналістами, передає агентство Reuters, пише "Європейська правда".

Речник британського прем’єра розповів, що телефонна розмова між Стармером і Трампом відбулася пізно ввечері в понеділок, 17 березня.

"Прем'єр-міністр поінформував президента про стан справ у коаліції (рішучих). Він повторив, що всі повинні працювати разом, щоб поставити Україну у якомога сильнішу позицію для забезпечення справедливого і тривалого миру", – сказав речник Стармера.

Зазначимо, близько десятка країн, зокрема, Британія, Франція, Туреччина, Канада та Австралія, обговорюють плани відправити в Україну до 30 тисяч військовослужбовців. Інші країни готові допомогти зброєю та логістикою.

Росія неодноразово заявляла, що не погодиться на присутність військових з країн НАТО в Україні. Однак президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Росія не матиме права голосу в питанні розгортання іноземних військ.

Повідомляли також, що Стармер на зустрічі лідерів "коаліції рішучих" 15 березня виклав плани щодо західного миротворчого контингенту для України чисельністю понад 10 тисяч військовослужбовців.

Водночас британський премʼєр додав, що будь-які плани стосовно України після припинення вогню потребуватимуть співпраці зі Сполученими Штатами.