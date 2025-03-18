Стармер рассказал Трампу об усилиях "коалиции решительных" в поддержку Украины

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер проинформировал президента США Дональда Трампа о переговорах между государствами "коалиции решительных", которые хотят оказать свою поддержку Украине в случае заключения мирного соглашения с Россией.

Об этом во вторник, 18 марта, сообщил представитель Стармера во время общения с журналистами, передает агентство Reuters, пишет "Европейская правда".

Представитель британского премьера рассказал, что телефонный разговор между Стармером и Трампом состоялся поздно вечером в понедельник, 17 марта.

"Премьер-министр проинформировал президента о состоянии дел в коалиции (решительных). Он повторил, что все должны работать вместе, чтобы поставить Украину на как можно более сильную позицию для обеспечения справедливого и прочного мира", – сказал представитель Стармера.

Отметим, около десятка стран, в частности, Великобритания, Франция, Турция, Канада и Австралия, обсуждают планы отправить в Украину до 30 тысяч военнослужащих. Другие страны готовы помочь оружием и логистикой.

Россия неоднократно заявляла, что не согласится на присутствие военных из стран НАТО в Украине. Однако президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Россия не будет иметь права голоса в вопросе развертывания иностранных войск.

Сообщалось также, что Стармер на встрече лидеров "коалиции решительных" 15 марта изложил планы относительно западного миротворческого контингента для Украины численностью более 10 тысяч военнослужащих.

В то же время британский премьер добавил, что любые планы в отношении Украины после прекращения огня потребуют сотрудничества с Соединенными Штатами.