Макрон не вважає думку Росії важливою у питанні миротворчої місії в Україні

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що в питанні відправлення миротворчого контингенту до України можна обійтися без згоди Росії.

Про це він сказав в інтерв’ю Le Parisien, пише "Європейська правда".

За словами французького президента, таке розгортання військ буде обмежене "кількома тисячами людей" для кожної держави-добровольця, розміщених у ключових точках з метою проведення тренувальних програм і "демонстрації нашої підтримки в довгостроковій перспективі".

"Якщо Україна вирішить і попросить, щоб союзницькі війська були на її території, то не справа Росії приймати чи відмовляти", – заявив Макрон.

Таку ж думку щодо миротворчого контингенту поділяє й президент Володимир Зеленський, який вважає поганим сигналом прислухатися до думки росіян у цьому питанні.

Як відомо, російські посадовці різного рівня, зокрема глава МЗС Росії Сергєй Лавров заявляли, що для РФ буде неприйнятним розміщення військових з держав-членів НАТО на території України після досягнення угоди про врегулювання війни.

За даними агентства Bloomberg, Франція і Британія ведуть переговори між 37 країнами щодо формування "коаліції охочих" для України в разі досягнення мирного врегулювання.