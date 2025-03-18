У Нідерландах закликали Ердогана сприяти забезпеченню гарантій безпеки для України

Прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схооф поспілкувався із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом щодо війни в Україні.

Про це Схооф написав у X, пише "Європейська правда".

Нідерландський прем’єр розповів, що під час розмови вони обговорили війну в Україні, важливість надання непохитної підтримки у боротьбі з російським агресором та європейську безпеку.

"Туреччина може сприяти забезпеченню гарантій безпеки, що стане ключовою умовою для стабільного і тривалого миру в Україні", – запевнив Схооф.

Окрім цього, він зазначив, що вони обговорили ситуацію в Сирії та останні тривожні повідомлення про війну в Газі.

"Вкрай важливо, щоб усі сторони дотримувалися режиму припинення вогню та угоди про звільнення заручників", – додав він.

Нещодавно міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Туреччина може відіграти важливу роль у досягненні справедливого й всеосяжного миру в Україні.

Перед тим турецьке Міністерство оборони підтвердило, що країна готова розгорнути війська в Україні.

18 березня Bloomberg із посиланням на співрозмовників повідомило, що Ердоган працює над організацією зустрічі у Білому домі з президентом США Дональдом Трампом у квітні.