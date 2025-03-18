В Нидерландах призвали Эрдогана способствовать обеспечению гарантий безопасности для Украины

Премьер-министр Нидерландов Дик Схооф пообщался с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом относительно войны в Украине.

Об этом Схооф написал в X, пишет "Европейская правда".

Нидерландский премьер рассказал, что во время разговора они обсудили войну в Украине, важность предоставления непоколебимой поддержки в борьбе с российским агрессором и европейскую безопасность.

"Турция может способствовать обеспечению гарантий безопасности, что станет ключевым условием для стабильного и длительного мира в Украине", – заверил Схооф.

Кроме этого, он отметил, что они обсудили ситуацию в Сирии и последние тревожные сообщения о войне в Газе.

"Крайне важно, чтобы все стороны придерживались режима прекращения огня и соглашения об освобождении заложников", – добавил он.

Недавно министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Турция может сыграть важную роль в достижении справедливого и всеобъемлющего мира в Украине.

Перед тем турецкое Министерство обороны подтвердило, что страна готова развернуть войска в Украине.

18 марта Bloomberg со ссылкой на собеседников сообщило, что Эрдоган работает над организацией встречи в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом в апреле.