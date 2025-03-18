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Сибіга та Сійярто домовились зустрітись, щоб обговорити двосторонні відносини

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Новини — Вівторок, 18 березня 2025, 16:35 — Олег Павлюк

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга у вівторок, 18 березня, провів розмову з угорським візаві Петером Сійярто на полях зустрічі в Індії.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", Сибіга написав у Х.

Глава українського МЗС зазначив, що мав "конструктивну розмову" з міністром закордонних справ Угорщини Петером Сійярто на полях конференції Raisina Dialogue в Нью-Делі.

"Ми домовилися провести окрему двосторонню зустріч найближчим часом, щоб ретельно обговорити всі питання нашого порядку денного", – додав Сибіга.

Нагадаємо, що цьогоріч в Європейській комісії заявили про амбітні плани відкриття трьох кластерів переговорів України з ЄС ще до завершення польського головування у червні 2025 року.

Але в середині лютого стало відомо, що Угорщина заблокувала відкриття першого переговорного кластера і вимагає розширити перелік вимог до України.

Напередодні Сибіга заявив про важливість усунення перешкод для відкриття першого переговорного кластера у процесі вступу України до Європейського Союзу, що блокує Угорщина.

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Сибіга Сійярто
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