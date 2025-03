Сибіга та Сійярто домовились зустрітись, щоб обговорити двосторонні відносини

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга у вівторок, 18 березня, провів розмову з угорським візаві Петером Сійярто на полях зустрічі в Індії.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", Сибіга написав у Х.

Глава українського МЗС зазначив, що мав "конструктивну розмову" з міністром закордонних справ Угорщини Петером Сійярто на полях конференції Raisina Dialogue в Нью-Делі.

"Ми домовилися провести окрему двосторонню зустріч найближчим часом, щоб ретельно обговорити всі питання нашого порядку денного", – додав Сибіга.

On the sidelines of the Raisina Dialogue, I had a constructive conversation with Hungary’s Foreign Minister Peter Szijjártó. We agreed to hold a separate bilateral meeting soon to have a thorough discussion of all issues on our agenda. pic.twitter.com/RKZ4QCc4ja