Сибіга та Сійярто домовились зустрітись, щоб обговорити двосторонні відносини
Новини — Вівторок, 18 березня 2025, 16:35 —
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга у вівторок, 18 березня, провів розмову з угорським візаві Петером Сійярто на полях зустрічі в Індії.
Про це, як повідомляє "Європейська правда", Сибіга написав у Х.
Глава українського МЗС зазначив, що мав "конструктивну розмову" з міністром закордонних справ Угорщини Петером Сійярто на полях конференції Raisina Dialogue в Нью-Делі.
"Ми домовилися провести окрему двосторонню зустріч найближчим часом, щоб ретельно обговорити всі питання нашого порядку денного", – додав Сибіга.
On the sidelines of the Raisina Dialogue, I had a constructive conversation with Hungary’s Foreign Minister Peter Szijjártó. We agreed to hold a separate bilateral meeting soon to have a thorough discussion of all issues on our agenda. pic.twitter.com/RKZ4QCc4ja– Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) March 18, 2025
Нагадаємо, що цьогоріч в Європейській комісії заявили про амбітні плани відкриття трьох кластерів переговорів України з ЄС ще до завершення польського головування у червні 2025 року.
Але в середині лютого стало відомо, що Угорщина заблокувала відкриття першого переговорного кластера і вимагає розширити перелік вимог до України.
Напередодні Сибіга заявив про важливість усунення перешкод для відкриття першого переговорного кластера у процесі вступу України до Європейського Союзу, що блокує Угорщина.