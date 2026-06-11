Президент Португалії ветував законопроєкт про заборону вивішування "ідеологічних" прапорів

Президент Португалії наклав вето на законопроєкт, який мав на меті заборонити вивішування прапорів "ідеологічного, партійного чи такого, що представляє певні об'єднання" на будівлях, що використовуються державними установами та місцевими органами влади.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico

Згідно з положеннями законопроєкту, на державних будівлях дозволялося б вивішувати лише національний прапор, прапор ЄС та офіційні інституційні прапори. Однак у середу президент Португалії Антоніу Жозе Сегуру наклав вето на законопроєкт.

Глава держави, що належить до лівоцентристського табору, не оприлюднив обґрунтування свого рішення громадськості. Законодавчу пропозицію у квітні схвалили правоцентристська Соціал-демократична партія (PSD), ультраправа партія Chega та консервативна партія CDS-PP.

У заяві Адміністрації президента Португалії зазначено, що його пояснення було передано до парламенту, якому доручено довести його до відома широкої громадськості.

Законопроєкт також обмежував би використання більшості іноземних прапорів поза офіційними дипломатичними заходами.

Обмеження застосовувалися б до громадських будівель, пам’ятників, споруд, фасадів, інтер’єрів та інших просторів, що використовуються державними установами та місцевими органами влади.

Законопроєкт викликав плутанину ще до того, як потрапив на стіл президента. Минулого місяця мер Лісабона Карлос Моедас заявив, що не може вивісити прапор ЛГБТ на мерії, оскільки нові правила забороняють це – незважаючи на те, що закон ще не набрав чинності.

Зараз законопроєкт повертається до парламенту, який може або внести поправки до тексту, або підтвердити його абсолютною більшістю голосів, що зобов’яже Сегуру підписати його як закон.

Нагадаємо, у травні у графстві Ессекс в Британії новообрана адміністрація партії Reform UK зняла український прапор, що здіймався біля будівлі ради у Челмсфорді.

Володимир Зеленський в інтерв’ю The Guardian висловив сподівання, що українські прапори будуть повернуті на знак солідарності.

Однак у партії Reform UK дали зрозуміти, що українські прапори не майорітимуть біля підконтрольних цій політичній силі місцевих рад.