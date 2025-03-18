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Сибига и Сийярто договорились встретиться, чтобы обсудить двусторонние отношения

Новости — Вторник, 18 марта 2025, 16:35 — Олег Павлюк

Министр иностранных дел Андрей Сибига во вторник, 18 марта, провел разговор с венгерским визави Петером Сийярто на полях встречи в Индии.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", Сибига написал в Х.

Глава украинского МИД отметил, что имел "конструктивный разговор" с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто на полях конференции Raisina Dialogue в Нью-Дели.

"Мы договорились провести отдельную двустороннюю встречу в ближайшее время, чтобы тщательно обсудить все вопросы нашей повестки дня", – добавил Сибига.

Напомним, что в этом году в Европейской комиссии заявили об амбициозных планах открытия трех кластеров переговоров Украины с ЕС еще до завершения польского председательства в июне 2025 года.

Но в середине февраля стало известно, что Венгрия заблокировала открытие первого переговорного кластера и требует расширить перечень требований к Украине.

Накануне Сибига заявил о важности устранения препятствий для открытия первого переговорного кластера в процессе вступления Украины в Европейский Союз, что блокирует Венгрия.

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Сибига Сийярто
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