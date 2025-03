Сибига и Сийярто договорились встретиться, чтобы обсудить двусторонние отношения

Министр иностранных дел Андрей Сибига во вторник, 18 марта, провел разговор с венгерским визави Петером Сийярто на полях встречи в Индии.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", Сибига написал в Х.

Глава украинского МИД отметил, что имел "конструктивный разговор" с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто на полях конференции Raisina Dialogue в Нью-Дели.

"Мы договорились провести отдельную двустороннюю встречу в ближайшее время, чтобы тщательно обсудить все вопросы нашей повестки дня", – добавил Сибига.

